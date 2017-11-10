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10 ноября 2017
09 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
11:49  10 ноября 2017 0

Уральское село обложили куриным пометом. Жители задыхаются и боятся инфекций. ФОТО

Птицефабрика. Магнитогорск, птицефабрика, курицы, клетки
Отходы жизнедеятельности птиц травят уральцев (архивное фото)Фото: Илья Московец © URA.RU

Уже целый месяц жители села Аятского в Невьянском районе задыхаются от вони, которую издают горы куриного помета вокруг села. На протяжении этого времени ежедневно два-три «Камаза» выгружаются рядом с населенным пунктом.

«Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, » — говорит «URA.RU» адвокат Андрей Кацайлиди, управляющий партнер адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры». «Местные жители опасаются вспышки инфекции, так как известно, что птичий помет отнесен к третьей категории опасности и несет экологическую угрозу. Для того, чтобы от птичьего помета была польза, а не вред, существуют специальные правила хранения и утилизации», — продолжает адвокат.

В связи с этим было подготовлено обращение в прокуратуру.

«Прокурором города Невьянска назначена проверка, выясняются обстоятельства происшествия. К проверке привлечены специалисты «Россельхознадзора» и «Росприроднадзора», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Но прокурорская проверка, судя по всему, не пугает организаторов бизнеса, так как помет как возили, так и возят.

«Навоз возят со Среднеуральской птицефабрики, но к ней прямых претензий быть не может. Ведь они везут помет по договоренности с ЗАО „Аятское“ на их поля, силосные ямы. Возить помет к нам стали внезапно примерно месяц назад. Я много раз уже встречался с гендиректором ЗАО, но она то отказывается и говорит, что они не при чем, то клянется и божится, что больше возить не будет. Но я знаю, что они продолжат привозить помет к нам, теперь они стали ездить по ночам, чтобы не привлекать к себе внимания», — рассказал «URA.RU» Сергей Топорков, глава администрации села Аятское.

Получить комментарии у руководства ЗАО «Аятское» редакции не удалось, так как там не отвечают телефоны.

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Заявление в прокуратуру Фото: читатели «URA.RU»

Александр Лукманов
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