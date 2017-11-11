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11 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:56  11 ноября 2017 0

Соавтор Задорнова опубликовал прощальное видео сатирика

Михаил Задорнов. Интервью. Екатеринбург, задорнов михаил
После смерти Задорнова видеозапись воспринимается как прощаниеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Соавтор Михаила Задорнова, рижский писатель Гарри Польский, опубликовал видеозапись, на которой сатирик играет «Лунную сонату» Бетховена и читает стихотворение Евгения Евтушенко «Идут белые снеги». Польский назвал эту запись «видеоСТИШЬЕм».

«Вечная, светлая Вам память в наших сердцах, дорогой Михаил Николаевич! Как же нам будет Вас не хватать!..» — подписал видео Польский. В СМИ ролик назвали прощальным, хотя он был снят четыре года назад. Но из-за смерти сатирика кажется, что это действительно прощание.

«Идут белые снеги, как по нитке скользя… Жить и жить бы на свете, но, наверно, нельзя», — говорится в первой строфе стихотворения. Особые акценты Задорнов делает на словах о России: «А любил я Россию всею кровью, хребтом — ее реки в разливе и когда подо льдом, дух ее пятистенок, дух ее сосняков, ее Пушкина, Стеньку и ее стариков».

Видео было снято в доме Задорнова в Юрмале в 2013 году. Кадры в лесу, у моря, сняты на станции Дубулты в Юрмале, пишет телеканал 360. В качестве оператора выступил лично Гарри Польский.

Российский писатель и сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни от раковой опухоли. В июне 2017 года он принял решение отказаться от «бесполезного» лечения и провести время с семьей. Его не стало 10 ноября.

Семен Гринберг
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