{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,25
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 ноября 2017
15 ноября 2017
10:18  16 ноября 2017 1

На Урале цирк-шапито обещает 50 тысяч рублей за сбежавшую артистку. ВИДЕО

Сбежала обезьянка породы хохлатый мангобейФото: Википедия

В Свердловской области гастролирующий цирк-шапито из Пензы на днях лишился одного из своих актеров. Сбежала обезьянка породы хохлатый мангобей по кличке Анфиса. Об этом сотрудники цирка сообщили корреспонденту «URA.RU».

За зверюшку назначили вознаграждение. Нашедшему Анфису обещают 50 тысяч рублей, при том что обезьяна такой породы стоит 450 тысяч. В цирке уверены, что кто-то из прохожих ее уже поймал, так как зверек совсем ручной, идет с людьми на контакт и не боится человека. Сотрудники шапито надеются, что нашедший обезьянку окажется честным и порядочным человеком и вернет ее.

В цирковой труппе говорят, что Анфиса сбежала во время прогулки с дрессировщиком, испугавшись звука от разорвавшейся поблизости петарды. Все очень переживают за члена большой «цирковой семьи», в том числе из-за холодной уральской погоды.

Ранее у одном из городов Украины цирковые еноты сбежали во время гастролей и устроили пиршество с алкоголем в местном магазине. Три дня животные страдали от сильного похмелья, поэтому в цирке их заменили другими артистами.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров