На Урале цирк-шапито обещает 50 тысяч рублей за сбежавшую артистку. ВИДЕО

В Свердловской области гастролирующий цирк-шапито из Пензы на днях лишился одного из своих актеров. Сбежала обезьянка породы хохлатый мангобей по кличке Анфиса. Об этом сотрудники цирка сообщили корреспонденту «URA.RU».
За зверюшку назначили вознаграждение. Нашедшему Анфису обещают 50 тысяч рублей, при том что обезьяна такой породы стоит 450 тысяч. В цирке уверены, что кто-то из прохожих ее уже поймал, так как зверек совсем ручной, идет с людьми на контакт и не боится человека. Сотрудники шапито надеются, что нашедший обезьянку окажется честным и порядочным человеком и вернет ее.
В цирковой труппе говорят, что Анфиса сбежала во время прогулки с дрессировщиком, испугавшись звука от разорвавшейся поблизости петарды. Все очень переживают за члена большой «цирковой семьи», в том числе из-за холодной уральской погоды.
Ранее у одном из городов Украины цирковые еноты сбежали во время гастролей и устроили пиршество с алкоголем в местном магазине. Три дня животные страдали от сильного похмелья, поэтому в цирке их заменили другими артистами.