В южноуральском селе нашли мертвую девочку

12:07 16 ноября 2017 0

Челябинские следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка в Губернском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В СК РФ по Челябинской области выясняют обстоятельства смерти пятилетней девочки, жительницы села Губернское Аргаяшского района, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Тело ребенка обнаружила, по предварительным данным, мать в своем доме в среду, 15 ноябряу. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин гибели ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.