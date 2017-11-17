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17 ноября 2017
16 ноября 2017
09:00  17 ноября 2017 0

Трампа призвали уйти в отставку, Минтруд ответил Кудрину и билеты на плацкарт вернулись. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Властям придется успокаивать стариков из-за пенсийВладимир Жабриков © URA.RU

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Пятница! Вот главное к этому часу:

Пентагон случайно призвал Трампа уйти в отставку. Через twitter. Запись естественно удалили, но у нас она сохранилась.

РЖД возобновляют продажи билетов в плацкартные вагоны на 2018 год. Но только стоимость плацкарта может быть дороже, чем в купе или на авиабилеты.

Минтруд ответил Кудрину о нехватке денег на пенсии. Стариков попытались успокоить.

Российские телеканалы могут отказаться от трансляции Олимпийских игр. Невыгодно показывать Олимпиаду без российских спортсменов.

В Республике Марий Эл произошла авария с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Погибло 15 человек. Все, что известно к этому часу.

«Запах отвратительный». В московском аэропорту прорвало канализацию. Фекалии хлынули прямо с потолка.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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