09:00 17 ноября 2017 0

Властям придется успокаивать стариков из-за пенсий Владимир Жабриков © URA.RU

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Пятница! Вот главное к этому часу:

Пентагон случайно призвал Трампа уйти в отставку. Через twitter. Запись естественно удалили, но у нас она сохранилась.

РЖД возобновляют продажи билетов в плацкартные вагоны на 2018 год. Но только стоимость плацкарта может быть дороже, чем в купе или на авиабилеты.

Минтруд ответил Кудрину о нехватке денег на пенсии. Стариков попытались успокоить.

Российские телеканалы могут отказаться от трансляции Олимпийских игр. Невыгодно показывать Олимпиаду без российских спортсменов.

В Республике Марий Эл произошла авария с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Погибло 15 человек. Все, что известно к этому часу.

«Запах отвратительный». В московском аэропорту прорвало канализацию. Фекалии хлынули прямо с потолка.