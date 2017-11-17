ДТП в Марий Эл: что известно к этому часу

06:59 17 ноября 2017 0

От удара микроавтобус, полный пассажиров, оказался в кювете Фото: МЧС России

Пятница, 17 ноября, объявлена в Республике Марий Эл днем траура: минувшим вечером там в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter с лесовозом КамАЗ погибли 15 человек, в том числе 17-летний подросток. «URA.RU» следило за развитием событий и обобщило всю полученную в течение минувшей ночи информацию.

На данный час четверо оставшихся в живых пассажиров, среди которых двое — дети, остаются в больницах Йошкар-Олы. Одному из несовершеннолетних пострадавших семь, другому — 14 лет. Все травмированные — в тяжелом состоянии или в состоянии средней тяжести.

Для возможной санитарно-авиационной эвакуации приведена в готовность авиация МЧС России.

Как ранее сообщало «URA.RU» произошло 17.56 (мск) на 64 км Р-173 «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск» в Килемарском районе Республики Марий Эл. Сейчас уже установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение по касательной с лесовозом. Водитель пытался уйти от лобового удара, однако всё же зацепил грузовик по касательной.

Для ликвидации последствий ДТП на место аварии были направлены более 100 человек и 30 единиц техники, в том числе 40 сотрудников МЧС.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались более 100 специалистов Фото: официальный сайт СКР

В соответствии с первоначальной версией событий, выдвинутой представителями правоохранительными органами, причиной трагедии могли стать резко ухудшившиеся погодные условия. Однако через некоторое время глава республики Александр Евстифеев, прибывший на место аварии, заявил, что в момент столкновения микроавтобус находился на «встречке». По словам губернатора, пострадавшие в результате дорожной аварии и родственники погибших получат всю необходимую помощь.

Между тем, следователи СКР приняли решение о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

В республике действует «горячая линия» МЧС для родственников погибших и пострадавших в аварии, ее номер 8 (8362) 69-02-63.