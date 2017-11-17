07:54 17 ноября 2017 0

Россиянам вернули плацкарт Фото: Алексей Андронов © URA.RU

С 17 ноября ОАО «Российские железные дороги» возобновило продажу билетов в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования отправлением с 1 января следующего года. Пассажиры могут оформить билет как в кассах вокзала, так и через агентства и интернет.

Тариф в плацкарте и общих вагонах в 2018 году повышен не будет и останется на уровне 2017 года, уточняет «Национальная служба новостей».

В начале ноября в РЖД заявили, что билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования компании АО «Федеральная пассажирская компания» продаваться не будут из-за отсутствия решений регулятора по тарифам на 2018 год, напоминает портал «Утро.ру».

В ситуацию пришлось вмешаться премьеру Дмитрию Медведеву. На совещании, прошедшем 16 ноября, председатель правительства потребовал начать реализацию билетов в плацкартные вагоны уже в этом месяце, писало «URA.RU». Дмитрий Медведев отметил, что отмена продажи «это очень резонансное дело». Тогда глава РЖД Олег Белозеров сказал, что билеты вернутся в продажу уже 17 ноября.

Стоимость билетов в плацкарт иногда может быть дороже, чем в купе и на авиабилеты. К такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе. В анализе, приведенном на сайте ФАС, участвовали билеты «дочки» РЖД — Федеральной пассажирской компании — и авиакомпании «Победа». Так, 30 октября из Москвы в Екатеринбург на самолете можно было добраться за 2 часа 20 минут, стоимость такого путешествия в стандарт-классе без багажа оценивалась перевозчиком в 2499 рублей, по тарифу «Плюс» — в 4098 рублей. Билет в купейный вагон поезда «Томич» на этот же день можно было купить за 4457 рублей, а в плацкарт — за 4767,3 рублей. Время в пути в двух последних случаях составляло 26 часов и 32 минуты, приводит данные анализа РБК.