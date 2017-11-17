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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
18:49  17 ноября 2017 0

«Обороняша?» В соцсетях обсуждают нового сексуального пресс-секретаря министра Шойгу. ФОТО

Приказ о назначении Марковской вышел 15 ноябряФото: страница Марковской в Facebook

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил своим пресс-секретарем экс-телеведущую 26-летнюю Россияну Марковскую. В социальных сетях уже обсуждают привлекательную внешность новой сотрудницы ведомства и даже дали ей прозвище «Обороняша».

Приказ о назначении вышел 15 ноября, пишет ТАСС, ссылаясь на саму Марковскую. Специалист рассказала, что уже приступила к обязанностям. Она имеет высшее образование — окончила журфак Дальневосточного федерального университета, работала на ГТРК «Владивосток», на каналах «Звезда», «Россия 24» и «РЕН ТВ».

В соцсетях пользователи делятся фотографиями Марковской и восхищаются ее внешним видом.

«Новый пресс-секретарь Министерства обороны, которую в твиттере уже окрестили Обороняшей», — представил Марковскую телеграм-канал «Я в панике».

«Обороняша? Скорее, у Шойгу новая Пилотка», — написал канал «Медиатехнолог».

«Хороший вкус у Сергея Кужугетовича. Красивая. А вдруг еще и умная?», — написал пользователь Twitter Игорь.

«Где на очную прессуху записываться?» — пошутил подписчик с ником «ПалПалыч».

Марковская уже становилась героем соцсетей. Например, в 2016 году паблик во «ВКонтакте» «В защиту редких, необычных и национальных имен» писал пост про журналистку, посвященный ее имени. В 2015 году пользователи поражались смелости девушки, когда она прыгнула с парашютом в День ВДВ.

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Марковская уже получила прозвище из-за своего милого вида «Обороняша» Фото: страница Марковской в Facebook

Виктор Дорофеев
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