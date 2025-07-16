Захарова высмеяла реакцию Каллас на план Трампа по Украине

Глава евродипломатии Кайя Каллас начала понимать суть предложенного США подхода о привлечении Евросоюза к финансированию поставок вооружения Украине. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания главы внешнеполитического ведомства.
«Кая начала о чем-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?», — сыронизировала дипломат, отвечая на заявление Каллас, где та поставила под сомнение идею оплачивать поставки вооружений за счет третьих сторон. Цитата по «Комсомольская правда».
На июньском саммите НАТО были достигнуты договоренности, согласно которым страны альянса обязались приобретать вооружения, произведенные в США, для последующих поставок Киеву. Отмечается, что процесс реализации сделки пока находится на начальной стадии.
Каллас подвергла критике идею Дональда Трампа, который предложил европейским странам оплачивать поставки вооружений Украине, а США выступать лишь посредником в этих сделках. По мнению Каллас, подобные обещания не эквивалентны реальной поддержке и ставят под сомнение ответственность сторон за принимаемые решения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.