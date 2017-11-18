{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 ноября 2017
17 ноября 2017
11:03  18 ноября 2017 0

К поискам бесследно исчезнувшей аргентинской подлодки подключилось NASA

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, море берег, курильские острова, остров кунашир
В поисках участвует береговой патрульФото: depositphotos.com © URA.RU

NASA и военно-морские силы США подключились к поискам пропавшей у берегов Аргентины боевой подводной лодки «Сан-Хуан».

Космическое агентство делегировало береговой патрульный самолет P-3 Orion, который оснащен магнитометром, инфракрасными датчиками и прочими приборами для поиска корабля под толщей воды, пишет RT.

Подлодка следовала из порта Ушуай в город Мар-дель-Плата, на борту находились 44 члена экипажа, отмечает агентство Nation News. Боевой корабль перестал выходить на связь 16 ноября. В пресс-службе ВМС Аргентины не исключают, что на судне мог произойти технический сбой.

На вооружении аргентинского флота лодка состояла уже более 30 лет, напомнило агенство «Русская планета». Ее длина составляет 66 метров, максимальная скорость — 25 узлов.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров