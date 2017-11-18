11:03 18 ноября 2017 0

В поисках участвует береговой патруль Фото: depositphotos.com © URA.RU

NASA и военно-морские силы США подключились к поискам пропавшей у берегов Аргентины боевой подводной лодки «Сан-Хуан».

Космическое агентство делегировало береговой патрульный самолет P-3 Orion, который оснащен магнитометром, инфракрасными датчиками и прочими приборами для поиска корабля под толщей воды, пишет RT.

Подлодка следовала из порта Ушуай в город Мар-дель-Плата, на борту находились 44 члена экипажа, отмечает агентство Nation News. Боевой корабль перестал выходить на связь 16 ноября. В пресс-службе ВМС Аргентины не исключают, что на судне мог произойти технический сбой.

На вооружении аргентинского флота лодка состояла уже более 30 лет, напомнило агенство «Русская планета». Ее длина составляет 66 метров, максимальная скорость — 25 узлов.