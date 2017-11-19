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19 ноября 2017
18 ноября 2017
11:13  19 ноября 2017 0

Придется учить английский. На российском ТВ предложили запретить фильмы с переводом

Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, телевизор, гостиница
Телевизор может заменить учебникФото: Александр Кулаковский © URA.RU

На российском телевидении могут запретить трансляцию дублированных фильмов и передач иностранного производства, оставив только субтитры. Так россиян предлагают мотивировать к изучению иностранных языков.

С инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее обращение он уже направил министру образования России Ольге Васильевой. По мнению Петрова, его инициатива позволит телевидению кроме развлекательной и информативной, выполнять еще одну функцию — учебную, пишет RT.

В качестве успешного примера трансляции фильмов без перевода на телевидении Петров привел опыт стран Скандинавии. Там, по его словам, таким образом с помощью ТВ обучают языкам в пассивном режиме.

Лев Истомин
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