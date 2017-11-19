Телевизор может заменить учебник
На российском телевидении могут запретить трансляцию дублированных фильмов и передач иностранного производства, оставив только субтитры. Так россиян предлагают мотивировать к изучению иностранных языков.
С инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее обращение он уже направил министру образования России Ольге Васильевой. По мнению Петрова, его инициатива позволит телевидению кроме развлекательной и информативной, выполнять еще одну функцию — учебную, пишет RT.
В качестве успешного примера трансляции фильмов без перевода на телевидении Петров привел опыт стран Скандинавии. Там, по его словам, таким образом с помощью ТВ обучают языкам в пассивном режиме.