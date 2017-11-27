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17:22  27 ноября 2017 0

Гаишник-герой из ХМАО, выигравший 19,5 млн рублей, рассказал, куда потратит деньги

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, утилизация, бюджет, деньги, финансирование, рубли, макулатура
Возможно, счастливчик покинет ХМАОФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудник УМВД ХМАО из Нижневартовска, который вместе с супругой выиграл 19,5 млн рублей на телепроекте «Стена», рассказал «URA.RU», куда потратит выигранные миллионы. По словам Дмитрия Шпака, часть выигранных денег они с супругой планируют отдать на благотворительность, а именно детям-инвалидам и сиротам.

«Начнем с малого, у меня у брата дочка — инвалид. Первым делом будет оказана помощь ее школе, где она будет учиться. Есть дети, которым просто некому помочь, у них нет мамы и папы, поэтому мы с супругой приняли решение помочь сиротским детским домам. Каким именно фондам и школам, на данный момент сказать не могу. Будем ездить, смотреть и принимать решение вместе с моей супругой», — рассказывает Дмитрий Шпак

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Также, по словам собеседника, часть денег может быть потрачена на переезд из региона в более теплые края. «Супруга моя хотела бы переехать куда-нибудь в более теплые края, например, в Самару, где живут наши родственники. Лично я никуда не хочу уезжать, хочу работать здесь, пока я тут нужен. Я сибиряк и пока держусь на Севере», — отшутился победитель телепроекта.

Как ранее сообщало агентство, сотрудник ГИБДД Нижневартовска Дмитрий Шпак стал известен еще в 2016 году, когда, рискуя собой, предотвратил лобовое столкновение школьного автобуса с грузовиком.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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