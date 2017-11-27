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Главные новости Югры
11:16  27 ноября 2017 0

Гаишник из ХМАО, который спас детей от страшного ДТП, выиграл 19,5 млн рублей у Малахова. ВИДЕО

Дмитрий Шпак со своей супругой на телепроекте Андрея МалаховаФото: скрин кадра телепроекта «Стена»

Сотрудник ГИБДД из ХМАО, который спас детей от страшного ДТП, вместе с женой выиграл на федеральном канале 19,5 млн рублей, участвуя в телешоу «Стена». Как ранее заявлял ведущий телепроекта Андрей Малахов, для участия в шоу приглашаются люди со всей страны, которых можно считать героями нашего времени.

Выигравший 19,5 млн рублей сотрудник ГИБДД из Нижневартовска Дмитрий Шпак стал известен в 2015 году, когда, рискуя собой, предотвратил лобовое столкновение школьного автобуса с грузовиком, он подставил свою патрульную машину между двумя автомобилями и принял удар на себя. В результате дети не пострадали, а сам Дмитрий Шпак получил многочисленные переломы и черепно-мозговую травму и был удостоен медали «За заслуги в деле защиты детей России».

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, часть средств Дмитрий Шпак с супругой планируют потратить на благотворительность, остальные деньги, возможно пойдут на переезд семейства из Югры в более теплые края.

«В шоу участвуют пары близких родственников, супругов и друзей. Среди них есть те, кто спас ветеранов из огня, предотвратил столкновение тяжелой фуры с автобусом с детьми, кто в последние мгновения поднял упавшую на рельсы метро девушку и подхватил на руки падающего с эскалатора ребенка», — говорится на официальном сайте телепроекта.

Игорь Волосин
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