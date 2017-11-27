22:06 27 ноября 2017 0

Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Житомирском районе Украины в результате бытовой ссоры погиб участник военной операции в Донбассе с позывным Акела. Бывшая супруга ветерана АТО четыре раза выстрелила в него, после чего душила подушкой и добивала утюгом.

Убийство произошло в селе Заричаны 26 ноября. По версии правоохранительных органов, конфликт разгорелся на почве раздела имущества. В результате драки Акела получил множественные травмы и был госпитализирован, однако спасти военного врачам не удалось — он скончался, не приходя в сознание.

Как сообщает Life, судмедэксперты зафиксировали у погибшего черепно-мозговую травму, ушибы, рассечения головы, а также пулевые ранения грудной клетки и плеча.

Бывшая супруга ветерана АТО с места преступления скрылась. По украинским законам, ей грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.