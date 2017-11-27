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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:06  27 ноября 2017 0

Задушила подушкой и добила утюгом. Боец АТО погиб от рук бывшей жены

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, труп, руки в крови, пятна крови, капли крови, убийство, кровь на полу
Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознаниеФото: depositphotos.com © URA.RU

В Житомирском районе Украины в результате бытовой ссоры погиб участник военной операции в Донбассе с позывным Акела. Бывшая супруга ветерана АТО четыре раза выстрелила в него, после чего душила подушкой и добивала утюгом.

Убийство произошло в селе Заричаны 26 ноября. По версии правоохранительных органов, конфликт разгорелся на почве раздела имущества. В результате драки Акела получил множественные травмы и был госпитализирован, однако спасти военного врачам не удалось — он скончался, не приходя в сознание.

Как сообщает Life, судмедэксперты зафиксировали у погибшего черепно-мозговую травму, ушибы, рассечения головы, а также пулевые ранения грудной клетки и плеча.

Бывшая супруга ветерана АТО с места преступления скрылась. По украинским законам, ей грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Сергей Макеев
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