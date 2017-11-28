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28 ноября 2017
14:38  28 ноября 2017 0

Чиновники закупили сувениры на 263 миллиарда рублей

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Госслужащим понадобились новые автомобили для комфортного перемещенияФото: depositphotos.com © URA.RU

Члены Общероссийского народного фронта (ОНФ) подсчитали, что за четыре года было зафиксировано 925 случаев коррупции при проведении госзакупок на сумму 263 млрд рублей.

Депутат Госдумы Антон Гетта на Антикоррупционном форуме ОНФ заявил, что для руководителей госкомпаний куплены автомобили на 10 млн рублей. Также большие траты связаны с прихотью госслужащих в комфортных перелетах плюс потрачены деньги на покупку сувениров, подчеркнул Гетта.

Госучреждения отметились разными покупками. Так, Федеральное агентство транспорта приобрело три полиса медицинского страхования для руководителей общей суммой 245 тысяч рублей, а Главное управление Госэкспертизы купило лишь один полис, но на сумму 181 тысяча рублей, сообщает Lenta.ru.

Весной Дмитрий Медведев поручил Минфину контролировать политику в области госзакупок. По итогам 2016 года счетная палата выявила почти тысячу нарушений в этой сфере.

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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