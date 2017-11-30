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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:15  30 ноября 2017 0

В Кремле попросили не общаться с президентом через Instagram

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, бобслей, сани
Пескова не устроило обращение бобслеистов и скелетонистов через соцсетиФото: depositphotos.com © URA.RU

Кремль пока не получил письма пяти российских бобслеистов и скелетонистов, которых на прошлой неделе временно отстранили от международных соревнований. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что слышал о появлении обращения спортсменов в социальной сети, но подчеркнул, что «через Instagram с президентом общаться не нужно».

«Понимаете, Instagram никогда не был и, я надеюсь, никогда не будет каналом общения с президентом России», — приводит слова Пескова «Федеральное агентство новостей». Он также отметил, что других заявлений от них пока не видел, поэтому ничего сказать по этому поводу не может.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (ISBF) временно отстранила россиян от участия в соревнованиях. Поводом для ограничения стало решение комиссии Международного Олимпийского комитета, перепроверяющей допинг-пробы российских спортсменов. Между тем, как заявил 30 ноября на сессии IV Юридического форума стран БРИКС председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин, обвинения российских спортсменов в употреблении допинга и решения об их отстранении от соревнований основаны на недопустимых доказательствах, сообщает РАПСИ. Он назвал происходящее «вызовом для всех» и призвал добиваться справедливости в международных спортивных судах.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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