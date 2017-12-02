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02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
04:32  02 декабря 2017 0

Нагиев заступился за уволившегося Маслякова

Дмитрий Нагиев высказался в поддержку Александра МасляковаФото: Instagram Дмитрия Нагиева

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев заступился за президента Международного союза КВН Александра Маслякова, который оставил пост директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН».

Комментируя увольнение Маслякова и скандал вокруг якобы имевших место быть махинациях, Нагиев заявил, что тот имел право на «кое-какие вольности»:

«Я могу сказать, что человек, создавший империю, на мой взгляд, вправе позволять себе на высоких постах кое-какие вольности. Это не касается управления страной, но такой забавной империи, как КВН, это касается. Он не уйдёт из кадра, КВН будет продолжать жить», — приводит RT слова Нагиев.

Ранее, напомним, пресс-служба КВН заявила, что Александр Масляков оставил должность директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» по своей инициативе, и эта процедура была запущена еще в начале года.

Масляков попал под внимание СМИ после расследования международной организации Transparency International. В результате махинаций Масляков от имени ГУП якобы заключал сделки с компанией, которая принадлежит ему и его семье.

Сергей Демин
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