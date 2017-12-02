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02 декабря 2017
22:40  02 декабря 2017 0

Вандалы сломали бэби-бокс в екатеринбургском храме. ФОТО

«Окно жизни» теперь не работаетФОТО: Илья Александров, «ВКонтакте»

В Екатеринбурге в Храме Святителя Иннокентия ночью вандалы сломали бэби-бокс. Об этом сообщается в группе прихода во «ВКонтакте».

Произошло ЧП в ночь на 1 декабря, рассказывают представители храма, поясняя, что это «дело рук недобрых людей». Сейчас устройство для приема детей-подкидышей все еще закрыто на ремонт. На окне висит табличка «Временно не работает».

Бэби- бокс был установлен в храме по инициативе пермского благотворительного фонда «Колыбель надежды». Церковь является сторонником «окон жизни». Однако, у бэби-боксов есть и противники, в том числе в Минздраве. Ранее в ведомстве заявляли, что приемники для младенцев могут стать угрозой терроризма.

Рита Теркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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