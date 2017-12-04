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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:45  04 декабря 2017 0

Панин двое суток прожил с бомжами на вокзале ради документального фильма

Актер уверен, что картина о жизни бездомных получит восторженные отзывыФОТО: страница Алексея Панина в Instagram

Скандально известный актер Алексей Панин провел двое суток на Казанском вокзале Москвы, чтобы снять документальный фильм о жизни столичных бомжей.

На своей странице в Instagram Панин рассказал, что изначально проект под названием «Погружение» задумывался как короткий видеоролик для Youtube, но актера так увлекла жизнь бездомных, что в итоге получился полноценный документальный фильм.

«Могу сказать только одно, что очень хочется помыться. И очень хочется выпить рюмку водки», — отметил актер по завершению съемочного процесса. Панин не стал называть точную дату выхода картины, но высказал уверенность в том, что «Погружение» понравится кинокритикам во всем мире.

Ранее Панин снял видео на песню Стаса Костюшкина. Главную роль в клипе сыграла порноактриса Ева Бергер.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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