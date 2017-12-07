С 27 ноября по 3 декабря в Челябинской области был зафиксирован 421 случай заболевания пневмонией. Как сообщили «URA.RU» в региональном Роспотребнадзоре, уровень заболеваемости только за последнюю неделю вырос на 10%.
В ведомстве уточнили, что показатель заболеваемости пневмонией составил 12,74 случаев на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 9,9%. Только в Челябинске диагноз «пневмония» был поставлен 154 жителям, показатель составил 12,85 на 100 тысяч населения.
Чтобы избежать заражения медики советуют челябинцам избегать контакта с больными людьми, соблюдать меры личной гигиены, придерживаться режима труда и отдыха, чаще проветривать помещения, а также ежедневно проводить влажную уборку.
Санитарные врачи также отметили, что сезонные вирусные заболевания «подкосили» 24,6 тысяч человек. Этот показатель превысил данные предыдущей недели на 7,4%. Рост заболеваемости отмечен в 29 муниципалитетах области.