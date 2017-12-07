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Главные новости Челябинской области
10:47  07 декабря 2017 3

Челябинцев «косит» пневмония. За неделю медики выявили почти 500 больных

Клипарт. ОРВИ. Грипп. Маски. Челябинск., маска, грипп, орви, повязки
Врачи советуют челябинцам внимательней отнестись к своему здоровьюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 27 ноября по 3 декабря в Челябинской области был зафиксирован 421 случай заболевания пневмонией. Как сообщили «URA.RU» в региональном Роспотребнадзоре, уровень заболеваемости только за последнюю неделю вырос на 10%.

В ведомстве уточнили, что показатель заболеваемости пневмонией составил 12,74 случаев на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 9,9%. Только в Челябинске диагноз «пневмония» был поставлен 154 жителям, показатель составил 12,85 на 100 тысяч населения.

Чтобы избежать заражения медики советуют челябинцам избегать контакта с больными людьми, соблюдать меры личной гигиены, придерживаться режима труда и отдыха, чаще проветривать помещения, а также ежедневно проводить влажную уборку.

Санитарные врачи также отметили, что сезонные вирусные заболевания «подкосили» 24,6 тысяч человек. Этот показатель превысил данные предыдущей недели на 7,4%. Рост заболеваемости отмечен в 29 муниципалитетах области.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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