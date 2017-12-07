В Югре средняя страховая пенсия по старости вырастет до 20 175 рублей. С 1 января 2018 года выплаты проиндексируют на 3,7%, сообщили в пресс-службе отдела ПФР по ХМАО.
Выплаты по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. Таким образом, среднегодовой размер социальной пенсии югорчан вырастет до 13 567 рублей, дети-инвалиды станут получать от государства 18 866 рублей в месяц.
«С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции в 2017 году — 3,2%. Пенсионный фонд России направит на выплату ЕДВ 450,6 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе. Отметим, согласно данным министерства труда РФ, размер средней пенсии по старости в России составляет 13 855 рублей — это почти в два раза меньше, чем по Югре.
Ранее «URA.RU» писало, что глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил об индексации пенсий на 3,7% в 2018 году. Чиновник подчеркнул, что снижение инфляции на запланированную индексацию не повлияет.