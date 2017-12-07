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07 декабря 2017
06 декабря 2017
05 декабря 2017
12:42  07 декабря 2017 0

В Югре после Нового года увеличат пенсии. Средний размер превысит 20 тысяч

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Средняя пенсия по России — 13 855 рублейФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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В Югре средняя страховая пенсия по старости вырастет до 20 175 рублей. С 1 января 2018 года выплаты проиндексируют на 3,7%, сообщили в пресс-службе отдела ПФР по ХМАО.

Выплаты по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. Таким образом, среднегодовой размер социальной пенсии югорчан вырастет до 13 567 рублей, дети-инвалиды станут получать от государства 18 866 рублей в месяц.

«С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции в 2017 году — 3,2%. Пенсионный фонд России направит на выплату ЕДВ 450,6 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе. Отметим, согласно данным министерства труда РФ, размер средней пенсии по старости в России составляет 13 855 рублей — это почти в два раза меньше, чем по Югре.

Ранее «URA.RU» писало, что глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил об индексации пенсий на 3,7% в 2018 году. Чиновник подчеркнул, что снижение инфляции на запланированную индексацию не повлияет.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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