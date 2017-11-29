Министр Силуанов объявил, как проиндексируют пенсии россиянам в 2018 году

19:39 29 ноября 2017 0

Силуанов рассказал, как на индексации отразится инфляция Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что пенсии в 2018 году будут проиндексированы на 3,7%. При этом снижение инфляции не повлияет на запланированную индексацию.

«У нас индексация пенсий заложена в размере 3,7%, а реальная инфляция в этом году будет на один процентный пункт меньше. Несмотря на то что мы приняли решение индексировать пенсии на фактический уровень инфляции предыдущего года, в бюджете учтена переиндексация», — цитирует Силуанова RT. Также министр подчеркнул, что доходы пенсионеров за последние годы снизились и «надо их восстановить».

Ранее «URA.RU» писало о том, что пенсионеры в стране по росту доходов обогнали работающих граждан. Таким образом они стали единственной социальной группой, чьи доходы выросли больше, чем инфляция.