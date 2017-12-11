На Урале полицейские устроили драку из-за сигареты

Массовая драка, в которую были вовлечены сотрудники полиции, произошла в Алапаевске Свердловской области. Полицейские отмечали праздник и собрались семьями в кафе «Неаполь».
Жене участкового уполномоченного капитана Сергея Труфакина не понравилось, что сотрудница полиции Анастасия Д. курит в ее сторону, она сделала ей замечание. Однако та отреагировала неадекватно и отказала ей в грубой форме. Между женщинами началась драка, участниками которой стали и мужчины, пытаясь их разнять. После потасовки жена участкового написала заявление на коллегу мужа.
«Да, такой инцидент был. По предварительным данным он произошел из-за сигареты, некурящая сделала замечание курящей. По данному факту врио начальника ОВД Алапаевска подполковник Александр Болдырев назначил служебную проверку, по итогам которой будет дана принципиальная оценка поведению участковой в быту», — заявил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он также отметил, что в момент драки сотрудница полиции была в штатском.