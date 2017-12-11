21:10 11 декабря 2017 0

Россиянам пока не дают самостоятельно копить на старость Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из-за разногласий финансового и экономического блока правительство отложило рассмотрение индивидуального пенсионного капитала (ИПК) до конца 2018 года. Это следует из распоряжения правительства об изменениях в план-графике подготовки законопроектов по реализации стратегии развития пенсионной системы.

Чиновники вернутся к обсуждению концепции после президентских выборов и формирования нового правительства, сообщил РБК источник в правительстве. Он уточнил, что законопроект об ИПК могут внести в правительство в конце декабря 2018 года.

Минфин и ЦБ предлагали создать новую модель индивидуального пенсионного капитала взамен замороженной накопительной пенсии. Предполагалось, что ИПК будет применен по автоподписке, то есть работающие россияне автоматически из зарплаты будут отчислять деньги на пенсию, нарастающие с 1 до 6% с зарплаты в течение пяти лет. Работников предполагалось по умолчанию подключать к новой системе, если они не отказались от накоплений по письменному заявлению. Однако против такой концепции выступил социальный блок. Там настаивали на необходимости добровольного участия россиян в ИПК. В итоге ЦБ предложил идею, по которой работодатели будут предлагать сотрудникам добровольно подключаться к системе ИПК и начать отчислять взносы в негосударственные пенсионные фонды на будущую пенсию.

Перспектива отложения ИПК на год не порадовала участников пенсионной системы. Как отметил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов, запуск ИПК необходим для финансового рынка в условиях отсутствия притока в экономику внешнего капитала. «Старт ИПК за счет притока денег в НПФ сформирует новые длинные деньги для стимулирования экономического роста», — полагает эксперт.

Бизнес-обмудсмен Борис Титов ранее предложил правительству отказаться от высоких соцвзносов и позволить гражданам добровольно копить деньги на собственную пенсию. Добровольные взносы, по мнению Титова, каждый работающий россиянин может копить в частном пенсионном фонде. По его мнению, в России должен быть создан фонд старшего поколения, чтобы выплачивать из него пенсии, а деньги должны идти гражданам до 1967 года рождения напрямую из бюджета.