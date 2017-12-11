В России должен быть создан фонд старшего поколения, чтобы выплачивать из него пенсии, а деньги должны идти гражданам до 1967 года рождения напрямую из бюджета. С такой инициативой выступил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.
«Если Россия взяла на себя обязательства по долгам СССР перед разными государствами, то надо признать обязательство и перед собственными гражданами», — считает Титов. Он отмечает, что предложенный им фонд старшего поколения должен напрямую финансироваться государством из бюджета, пишет RNS.
В пенсионной системе, по мнению Титова, государству следует отказаться от высоких соцвзносов и позволить гражданам добровольно копить деньги на собственную пенсию. «Если не веришь ты нашему государству — имеешь право платить только обязательную часть, на базовую пенсию», — отметил бизнес-омбудсмен. Добровольные взносы, по мнению Титова, каждый работающий россиянин может копить в частном пенсионном фонде.
Госдума 8 декабря приняла во втором чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии, отмечает информагентство Nation News. Срок учета взносов на обязательное пенсионное страхование предлагается продлить до 2020 года. Замороженные накопления направят на текущие выплаты пенсионерам.
В мае этого года Министерство экономического развития России составило целевой вариант макропрогноза, предсказав нулевой реальный рост пенсий до 2035 года. В докладе МЭР отмечалось, что реальные доходы россиян вернутся к уровню 2013 года только к 2022 году. Кроме того, пенсии до этого времени будут сокращаться, начав расти лишь после 2024 года и увеличатся в реальном выражении к 2035 году на 2,5%, напоминает «Национальная служба новостей».