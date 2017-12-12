Пермским рабочим запретили митинговать под окнами губернатора

12:24 12 декабря 2017 1

Пермские рабочие намерены снова выйти на улицы с лозунгами Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Работники уникального пермского завода хотели привлечь внимание губернатора Максима Решетникова к своим проблемам, но столкнулись с отказом мэрии в проведении акции. Как стало известно «URA.RU», теперь заводчане готовят уже серию мероприятий.

Сотрудники предприятия «Элиз» (бывший Пермский завод высоковольтных электроизоляторов) планировали 15 декабря провести пикет перед зданием администрации губернатора Пермского края. Однако рабочие получили отказ от мэрии — чиновники сообщили, что на заявленной площадке пройдет другое мероприятие. Взамен был предложен Сад камней, находящийся неподалеку от железнодорожного вокзала.

Технический директор «Элиза» Артем Кочкин пояснил «URA.RU», что площадка Сада камней не устраивает протестующих. «Мы хотим привлечь внимание именно губернатора и правительства Пермского края. И они совершенно точно не увидят нас в Саду камней», — отметил собеседник. Он добавил, что после предыдущего протеста ситуация не изменилась в лучшую сторону: налоговая служба в суде настаивает, что все средства «Элиз» должен направлять на погашение долгов по налогам. Уникальное предприятие оказалось на грани закрытия, без работы могут остаться 293 человека.

Артем Кочкин также сообщил, что теперь сотрудники «Элиза» планируют не только пикет перед администрацией губернатора (уже 18 декабря), но и митинг на площадке возле монумента «Героям фронта и тыла» (22 декабря). На митинг могут быть приглашены сотрудники и других предприятий, оказавшихся в сложном финансовом положении.

Ранее «URA.RU» подробно освещало проблему, с которой столкнулся завод. «Элиз» является крупнейшим в России производителем высоковольтных фарфоровых изоляторов. Основные потребители продукции — Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, Россети, РЖД, промышленные предприятия, выпускающие электротехническое оборудование. Летом 2014 года предприятие было признано банкротом. Бывшие топ-менеджеры завода не перечислили в бюджет налогов почти на 160 млн рублей, не считая долгов, накопленных в процедуре наблюдения, и стали фигурантами уголовных дел. Сейчас налоговики блокируют счета предприятия, продолжается судебный процесс по поводу задолженности.

Руководство «Элиза» ранее отмечало, что в случае остановки уникального пермского производства последнего российского производителя электрофарфора (Гжельский завод «Электроизолятор») с рынка вытеснят китайцы.