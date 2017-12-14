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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
19:03  14 декабря 2017 0

Свердловские власти досрочно погасят кредит на строительство «Екатеринбург-ЭКСПО»

Подготовка к ИННОПРОМ-2017. Екатеринбург, екатеринбург экспо
Свердловские власти закрыли очередной заемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты комитета по бюджетной политике Заксобрания Свердловской области 14 декабря утвердили проект поправок к бюджету региона на 2017 год.

Как сообщили «URA.RU» в профильном комитете, его доходная и расходная части увеличены на 2,8 миллиарда рублей. Дополнительные средства поступили в виде трансфертов из федеральной казны.

Эти средства планируется направить на погашение коммерческого кредита, который областное правительство оформляло для финансирования завершения строительства международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Проект поправок будет утвержден в трех чтениях на заседании Заксобрания 19 декабря.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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