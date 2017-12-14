В ООН отметили заслуги уральского завода по охране окружающей среды

Магнитогорский металлургический комбинат вошел в топ-10 рейтинга экологической ответственности горно-металлургических компаний России за 2017 год, составленного по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Итоги исследования огласили в представительстве ООН в России в преддверии V Всероссийского съезда по охране окружающей среды.
ММК занял восьмое место в рейтинге WWF, что является лучшим показателем среди компаний черной металлургии России. Всего в исследовании было представлено 33 крупнейших предприятия сектора, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Рейтинг позволяет сопоставить информацию об уровне экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний и масштабах воздействия их деятельности на окружающую среду, включая биоразнообразие, а также дает представление о динамике изменений в отрасли в целом. Кроме того, он позволяет оценить степень открытости компаний в части публикации экологически значимой информации, поскольку в основу расчета легли показатели, находящиеся в публичном пространстве.
Ранее ММК также вошел в топ-10 рейтинга экологических инициатив российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов экономики по итогам первого полугодия 2017 года, подготовленного телеканалом «Живая планета» и Институтом современных медиа (MOMRI).
Как отмечают на предприятии, постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие компании. В период до 2025 года на реализацию экологической политики ММК будет направлено более 35 миллиардов рублей.