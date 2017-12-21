05:56 21 декабря 2017 0

У жителей крупных мегаполисов пробки отнимают несколько дней жизни ежегодно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Голландские специалисты в области навигации опубликовали мировой рейтинг городов с самыми большими пробками. Среди 390 самых загруженных городов из 48 стран — пять российских миллионников, включая Екатеринбург.

Лидером топа стал Мехико: по данным экспертов, жители города ежегодно проводят в пробках больше девяти дней. На втором месте рейтинга оказался Бангкок, цифры которого оказались даже выше: среднестатистический житель мегаполиса ежегодно тратит здесь на пробки почти 10 с половиной суток своей жизни. Однако создатели рейтинга посчитали, что менее высокий процент загруженности дорог в утреннее время, чем в Мехико, важнее общих показателей. Тройку лидеров замкнула столица Индонезии Джакарта: здесь жители проводят в пробках почти 8 дней каждый год.

Российские города в топ-10 рейтинга не попали. Как сообщает канал 360, Москва оказалась в рейтинге на 13 месте с показателем 7,8 суток в год. Санкт-Петербург разместился на 21 строчке: в северной столице жители ежегодно проводят в пробках чуть меньше 7,5 дней. Новосибирск дебютировал в рейтинге с 46 позиции: здесь загруженность дорог отнимает у горожан чуть меньше 6 дней в году. Екатеринбург, также выступивший новичком, разместился на 52 строчке с теми же показателями. Стоит отметить, что эксперты заявили об увеличении длительности пробок в уральской столице: по данным создателей рейтинга, виной тому стало увеличение средней длины маршрута. Последним из российских городов стал Нижний Новгород: жители миллионника, занявшего в рейтинге 63 место, проводят в пробках 5,2 дней в году.