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23 декабря 2017
01:27  23 декабря 2017 4

В Киеве арестован «российский шпион» из кабмина Украины

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , шпион, прослушка, подслушивать
По версии следствия, Ежов собирал данные о работе украинских ведомствФото: depositphotos.com © URA.RU
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Помощник премьер-министра Украины Станислав Ежов решением суда отправлен под арест до 17 февраля 2018 года. Чиновник подозревается в связях с российскими спецслужбами.

Действия Ежова квалифицируются по статье «государственная измена». Данная статья позволяет привлекать граждан к ответственности за передачу информации, не являющейся государственной тайной, сообщает «Газета.ру». Отмечается, что сам задержанный своей вины не признает.

СБУ задержала Ежова 21 декабря. По версии силовиков, чиновник собирал информацию о деятельности правительственных структур Украины по заданию Кремля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Ежов не имел доступа к государственной тайне. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что решение об аресте Ежова вызвало беспокойство на Западе. По словам дипломата, Киеву необходимо продемонстрировать странам-партнерам, что ситуация находится под контролем и никакая секретная информация не попадет к противнику, уточняет Nation News.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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