В Киеве арестован «российский шпион» из кабмина Украины

Помощник премьер-министра Украины Станислав Ежов решением суда отправлен под арест до 17 февраля 2018 года. Чиновник подозревается в связях с российскими спецслужбами.
Действия Ежова квалифицируются по статье «государственная измена». Данная статья позволяет привлекать граждан к ответственности за передачу информации, не являющейся государственной тайной, сообщает «Газета.ру». Отмечается, что сам задержанный своей вины не признает.
СБУ задержала Ежова 21 декабря. По версии силовиков, чиновник собирал информацию о деятельности правительственных структур Украины по заданию Кремля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Ежов не имел доступа к государственной тайне. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что решение об аресте Ежова вызвало беспокойство на Западе. По словам дипломата, Киеву необходимо продемонстрировать странам-партнерам, что ситуация находится под контролем и никакая секретная информация не попадет к противнику, уточняет Nation News.