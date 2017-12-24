Наркодилер перепутал полицейскую машину с такси

13:34 24 декабря 2017 0

Житель Копенгагена торопился домой с партией «травки» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Дании попался полиции с крупной партией конопли. Мужчина перепутал автомобили — вместо такси сел в патрульную машину.

Инцидент произошел в столице Дании Копенгагене. Местная полиция уже поделилась казусом в Twitter. «Он был страшно удивлен, когда понял, что едет в полицейской машине», — цитируют сообщение в соцсети «Известия». Отмечается, что ошибка произошла из-за спешки — наркодилер торопился доставить домой партию «травки».

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