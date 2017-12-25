17:41 25 декабря 2017 0

Ранее Емельяненко пожелал выздоровления Митриону Фото: Федор Емельяненко, Instagram

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион поздравил свою страну с Рождеством на странице в Instagram. Он опубликовал фото нокаутированного им россиянина Федора Емельяненко с подписью «С Рождеством, Америка» и «Это мой подарок тебе». Позже он добавил, что это была шутка.

Публикация привлекла внимание как американских, так и российских пользователей, отмечает Life.ru. «Фу, таким быть… позор тебе… Господа сограждане, не позорьтесь, при чем тут национальность, у человека даже прозвище „тупица“ — чего вы от него хотите… Это не мужской поступок», — осудили Митрона за неуважение к сопернику одни. «Красавчик Мэт. Уважаю тебя. Так и надо троллить этих даунов», — поддержали американца другие.

Фото: Мэтт Митрион, Instagram

Как сообщает «Национальная служба новостей», следующим соперником Федора Емельяненко станет экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), американец Фрэнк Мир. Также «URA.RU» передавало, что российский боец недавно был в гостях на Ямале. Там ему подготовили насыщенную программу и щедро одарили.