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26 декабря 2017
25 декабря 2017
17:41  25 декабря 2017 0

Боец ММА поздравил американцев с Рождеством кадром с нокаутированным Емельяненко. ФОТО

Ранее Емельяненко пожелал выздоровления МитрионуФото: Федор Емельяненко, Instagram

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион поздравил свою страну с Рождеством на странице в Instagram. Он опубликовал фото нокаутированного им россиянина Федора Емельяненко с подписью «С Рождеством, Америка» и «Это мой подарок тебе». Позже он добавил, что это была шутка.

Публикация привлекла внимание как американских, так и российских пользователей, отмечает Life.ru. «Фу, таким быть… позор тебе… Господа сограждане, не позорьтесь, при чем тут национальность, у человека даже прозвище „тупица“ — чего вы от него хотите… Это не мужской поступок», — осудили Митрона за неуважение к сопернику одни. «Красавчик Мэт. Уважаю тебя. Так и надо троллить этих даунов», — поддержали американца другие.

Фото: Мэтт Митрион, Instagram

Как сообщает «Национальная служба новостей», следующим соперником Федора Емельяненко станет экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), американец Фрэнк Мир. Также «URA.RU» передавало, что российский боец недавно был в гостях на Ямале. Там ему подготовили насыщенную программу и щедро одарили.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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