22:54 25 декабря 2017 0

Газматова активно участвует в общественной жизни Фото: Википедия

Супруга муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева Айна Гамзатова планирует баллотироваться в президенты России. Соответствующие документы для утверждения ее кандидатуры на выборы 2018 года будут поданы в Центризбирком до 5 января.

Газматовой 46 лет, она является членом Союза журналистов РФ, писателем, общественным и религиозным деятелем республики Дагестан. Также она возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в России и занимает должность советника муфтия республики по связям с органами власти, сообщает Life.ru. Женщина известна непримиримой позицией по отношению к ваххабитам, которые в 1998 году убили ее первого мужа.

Ранее «URA.RU» передавало, что Центральная избирательная комиссия отказалась допустить блогера Алексея Навального к участию в выборах. Также ИК отказала предпринимателю Сергею Полонскому и журналисту Сергею Лурье. Комментируя это решение, председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Навальный занимается оболваниванием молодежи и незаконным сбором денег, пишет «Федеральное агентство новостей».