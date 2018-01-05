Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.
Сегодня 5 января, пятница. Актуальные новости к этому часу:
В России стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. Кстати, его соперница Ксения Собчак наибольшее количество подписей собрала не в Москве, а на Урале.
Эксперты «URA.RU» назвали 13 проблем, которые ждут россиян в 2018 году. Среди них — рост налогов и коммунальных платежей, доллар за 84 рубля и перебои с продуктами.
Россию выкидывают из большого спорта. Олимпийская чемпионка Ирина Роднина о том, почему эта Олимпиада важнее войны, и как важно ее не бойкотировать.
Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал убрать весь алкоголь с прилавков магазинов. «Чтобы на глаза не попадался».
«Они призывают убивать русских, но их не блокируют». Русскоязычные пользователи Facebook пожаловались на соцсеть, которая банит пользователей за слова об Украине.
На границе России и Китая появилась гигантская ледяная стена, как в «Игре Престолов». Это природа отгородилась от иностранных женихов, отправляющихся в РФ за невестами.