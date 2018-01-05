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05 января 2018
14:00  05 января 2018 1

Сбор подписей за Путина, 13 сюрпризов 2018 для россиян, стена между РФ и Китаем. Актуальное к этому часу — в подборке «URA.RU»

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения ПутинаФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня 5 января, пятница. Актуальные новости к этому часу:

В России стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. Кстати, его соперница Ксения Собчак наибольшее количество подписей собрала не в Москве, а на Урале.

Эксперты «URA.RU» назвали 13 проблем, которые ждут россиян в 2018 году. Среди них — рост налогов и коммунальных платежей, доллар за 84 рубля и перебои с продуктами.

Россию выкидывают из большого спорта. Олимпийская чемпионка Ирина Роднина о том, почему эта Олимпиада важнее войны, и как важно ее не бойкотировать.

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал убрать весь алкоголь с прилавков магазинов. «Чтобы на глаза не попадался».

«Они призывают убивать русских, но их не блокируют». Русскоязычные пользователи Facebook пожаловались на соцсеть, которая банит пользователей за слова об Украине.

На границе России и Китая появилась гигантская ледяная стена, как в «Игре Престолов». Это природа отгородилась от иностранных женихов, отправляющихся в РФ за невестами.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
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