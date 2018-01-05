10:46 05 января 2018 7

Предновогодняя эйфория не находит поддержки у экономистов: 2018 год не обещает легкости, роста зарплат и появления новых рабочих мест Фото: depositphotos.com © URA.RU

2018 год станет особым и неоднозначным. На фоне политической стабильности и патриотического подъема появятся новые проблемы. В большинстве случаев они коснутся экономики, рынка труда и уровня жизни. И девальвация рубля — далеко не самая страшная перспектива. Об этом заявили участники консенсус-прогноза, который ежегодно готовит «URA.Ru».

Мы опросили 20 известных финансовых аналитиков, политологов, депутатов, представителей бизнеса и социальной сферы из всех регионов Большого Урала. У каждого из них был свой взгляд на 2018 год. Но во многом их мысли сходились. На основании оценок, мы выделили 13 трендов, развитие которых эксперты ждут в ближайшее время.

Новый пакет санкций: трубники и металлурги понесут убытки, губернаторы станут невыездными

Американцы готовят для российских промышленников неприятный сюрприз Фото: depositphotos.com © URA.RU

Подавляющее число опрошенных экспертов ожидают введения в 2018 году США новых санкций в отношении России. Наиболее активно региональные промышленники обсуждают возможность ужесточения правил работы западных контрагентов с корпорациями, производящими трубы для нефтяного сектора и металлосплавы для современных технологических изделий. Ряд из них имеют подконтрольные производства на другом берегу Атлантики, которым уже усложнили работу на американском рынке.

Новые ограничения коснутся не только их, но и российских подразделений холдингов. «В промышленных кругах нервно обсуждают этот вопрос и прогнозируют убытки. Это осложнит работу региональных предприятий и их партнеров», — говорит статусный промышленник. Готовятся к новому санкционному пакету и политики. Эксперт из региональных структур власти не исключает, что, в том числе, в него войдет ряд известных губернаторов.

Доллар — 82-84 рубля

Доллар подрастет, но обвала не будет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Эксперты убеждены, что курс доллара в следующем году будет зависеть от двух критериев — цены барреля нефти и уровня геополитической напряженности. В условиях продолжения сланцевой революции в США и внутренних противоречий между входящими в ОПЕК странами есть большая вероятность падения во второй половине 2018 года стоимости «черного золота» до 34-35 долларов. Признаков потепления отношений с Западом участники исследования пока не видят. Исходя из этого они допускают скачок курса доллара осенью 2018 года до 82-84 рублей и вносят этот ориентир во внутренние документы.

Передел региональных активов в пользу федеральных ФПГ

Одним из главных трендов 2018 года, по мнению опрошенных экспертов, станет массовый передел региональных активов в пользу федеральных ФПГ. Представитель строительного бизнеса, в частности, предрекает массовый уход с рынка небольших строительных фирм, которые не смогли выполнить вступившее этим летом требование об обязательном повышении уставного капитала, либо сфальсифицировали соответствующие документы. Занимаемые ими ниши достанутся крупным федеральным застройщикам.

Передел на строительном рынке уже неизбежен Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В следующем году из-за перехода на прямые расчеты населения с поставщиками начнут лопаться небольшие управляющие компании. Эксплуатируемые ими дома попадут в руки более крупных игроков. Часть экспертов предполагают, что бенефициарами в данном случае станут федеральные структуры, другие говорят о тренде на возрождение муниципальных «управляшек», которые начнут постепенно вытеснять с рынка коммерсантов.

Помимо этого, представители федеральных олигархов вели в последние месяцы переговоры о приобретении в регионах промышленных активов. В частности, в 2018 году может начаться работа по объединению нефтедобывающих предприятий в «тюменской матрешке», смене собственников крупных производственных фирм в Челябинской, Свердловских областях и в Пермском крае.

Налоговый террор и скрытые увольнения

Пессимистичные прогнозы дают бизнесмены и в отношении национальной экономики. Их пугает агрессивность, с которой работают в последние месяцы представители Федеральной налоговой службы в сотрудничестве с банковскими структурами. Они ожидают, что

ФНС будет все с большей строгостью проверять отчетность предприятий.

По их мнению, в следующем году станут всеобщей нормой проверки соответствия указанных при регистрации адресов фактическому местонахождению фирм и блокирование банковских счетов за проведение подозрительных операций.

Бизнес боится активизации налоговиков Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Отдельную настороженность у руководителей предприятий вызывает ужесточение процедуры оформления возврата НДС. В последнее время большинство из них столкнулось с тем, что налоговики не принимают заполненные ими электронные формы и требуют явиться на личную встречу. В ходе разговора находятся причины для отказа в возврате уплаченного налога. Известный бизнесмен прогнозирует, что выпадающие из-за этого из бюджетов предприятий средства их руководители попытаются компенсировать в 2018 году за счет сокращения издержек. В первую очередь, речь пойдет о скрытых сокращениях персонала. Могут снова стать популярными перевод персонала на четырехдневку, увольнение пенсионеров без замещения высвобождающихся ставок молодыми специалистами.

Стоит готовиться к увольнениям и сотрудникам малых предприятий. По мнению председателя попечительного совета свердловского регионального отделения «ОПОРЫ России» Евгения Артюха, в 2018 году доля малого и среднего бизнеса в общей структуре экономики России упадет. Он же прогнозирует фактическую отмену презумпции невиновности в отношении бизнесменов: налоговые будут в массовом порядке привлекать к субсидиарной ответственности учредителей закрывающихся предприятий по уплате к накопленным долгам. Эту ответственность разделят и конкурсные управляющие, если суды решат, что они неэффективно распорядились имуществом предприятий-банкротов.

Уход в «тень» и рост объемов «зарплат в конвертах»

Зарплата в конвертах снова станет обыденностью Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Эксперты во всех регионах Большого Урала предупреждают, что в ряде случаев активность ФНС в следующем году приведет к обратному эффекту. В частности, ряд небольших торговых предприятий не сможет выполнить требование об установке онлайн-касс и попытаются уйти в «тень». Директора предприятий размышляют над тем, чтобы вернуться к практике выплаты зарплат в «конвертах». «Работники будут понимать, что „сдавать“ директоров ФНС им будет невыгодно — налоговики закроют фирму и они потеряют работу. Поэтому „стучать“ никто не будет», — отмечает один из бизнесменов.

Рост социальной нагрузки на предприятия

Промышленники также опасаются, что в условиях нехватки бюджетных средств власти начнут их активнее привлекать к финансированию социальных проектов. «Отдельные предприятия и профильные союзы поставят перед фактом, что теперь они должны будут оплачивать все — от строительства детских площадок, до выборов кандидатов от власти. Это в некоторой мере практикуется и сейчас, но в 2018 году приобретет очень широкие формы», — говорит менеджер уральского завода.

Перебои с поставкой молока, сыра и других продуктов

Молока на прилавках магазинов станет гораздо меньше Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В аграрных регионах говорят об ухудшении в 2018 году положения сельхозпроизводителей. Представитель Курганского регионального отделения «ОПОРЫ России», правозащитник Иван Камшилов, в частности, сообщает, что в Зауралье появились первые случаи, когда на фермах молочное стадо пускают под нож. Одна из причин этого — сокращение объема дотаций производителям молока. Помимо этого, в регионе, некогда славившимся своими сырами, недавно обанкротился один из последних сырозаводов. На других территориях селяне рассказывают о тех же проблемах и предупреждают, что более-менее успешно переживут тяжелые времена только большие агрохолдинги.

За все заплатят граждане: повышение НДФЛ и сбор личных средств на строительство социальных объектов

Участники исследования прогнозируют повышение налогового бремени и на частных лиц. В частности, московские эксперты говорят об обсуждении идеи и повышении ставки НДФЛ. По одной из версий, она останется «плоской», но вырастет до 15-17%. В 2018 году также ожидается принятие решения о повсеместном переходе на расчет налога на имущество исходя из его кадастровой стоимости.

В полную меру заработает новый закон об «инициативном бюджетировании» — жителям больших городов предложат самостоятельно собирать деньги на частичное финансирование строительства ряда социальных объектов.

Реализация закона о создании единых региональных операторов на мусорном рынке приведет к росту коммунальных платежей. Не исключено, что Госдума также примет закон об обязательном страховании жилья, которые резко повысит расходы на его содержание.

Экономических реформ не будет

Подавляющее число респондентов считает, что, несмотря на многочисленные экономические проблемы, федеральные власти не будут проводить структурные реформы. «Предстоящий год станет годом попыток сохранить стабильность, попыток избежать каких-то изменений во всех сферах», — считает уральский экономист. Тем не менее, некоторые участники исследования продолжают надеяться на рыночную либерализацию.

«Если реформ не будет, то нас ждет длительная стагнация. Если реформы проведут, то у страны появится возможность для развития. Эта дилемма станет главной в 2018 году»,

— уверен финансовый аналитик Константин Селянин. «Необходимо реформирование экономической системы, устранение излишних административных проверок, упрощение доступа бизнеса к кредитным ресурсам, новые технологии, которые обеспечат развитие на 15-20 дет», — говорит общественный представитель направления «Новый бизнес» АНО «АСИ» по Свердловской области Олег Мошкарев.

Падение объемов строительства и повышение цены на жилье

Среди важных событий 2018 года станет продолжение стагнации на рынке жилья. По мнению основателя компании «Маяк» Владимира Конькова, сегодня ситуация на рынке крайне неустойчивая. Наблюдавшееся в последнее время оживление, по его мнению, связано, в первую очередь, с сезонностью и только потом со снижением ипотечных ставок. «В любом случае, это никак не связано с улучшением благосостояния наших граждан, которого не наблюдается вовсе», — говорит Коньков. Он ожидает падение объема продаж после Нового года до наступления очередного «сезона».

Владимир Коньков ожидает роста цен на жилье Фото: Александр Исаков © URA.RU

Застройщики по-прежнему будут строить столько, сколько смогут продать без какого-либо задела. То есть в 2018 году жилья будет построено еще меньше, чем в 2017 году. Ситуация усугубится, если ЦБ РФ перестанет снижать ключевую ставку. В этом случае стоимость ипотеки и кредитов для бизнеса будут по-прежнему непомерно высокими.

Владимир Коньков не исключает и другой вариант, что ЦБ РФ значительно снизит ключевую ставку, а АИЖК «обрушит» ипотеку до заявленных российским премьером Дмитрием Медведевым 6-7% годовых. В этом случае население на какое-то время может столкнуться с дефицитом новостроек, что, естественно, приведет к повышению стоимости жилья сначала на первичном, а затем и на вторичном рынках недвижимости. Чтобы покрыть образовавшийся жилищный вакуум, застройщики вынуждены будут расконсервировать часть «замороженных» строек или начать новые.

Ликвидация большинства партий и политическая стагнация

Партий в стране станет гораздо меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты ждут, что в 2018 году Минюст начнет массовые проверки политических партий, по итогам которых будет подавать судебные иски об их ликвидации. Дело в том, что подавляющее число новых политических организаций создавалось в 2012 году, когда Госдума значительно упростила данную процедуру. В федеральном законодательстве указано, что в период последующих 7 лет политические структуры должны принять участие в определенном числе выборов. Большинство из них данное требование не выполнили. В результате в России продолжат действовать четырехпартийная система, в которую снова войдут «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Осенний всплеск социальной напряженности

Подавляющее число экспертов не ждут значимых протестов и роста социальной напряженности в ходе кампании по выборам президента РФ и в последующий весенне-летний сезон. По их мнению, падение реальных доходов населения несколько приостановится благодаря новым социальным инициативам президента, инфляция останется на достаточно низком уровне. Недовольство отдельных категорий населения будет перекрыто патриотической повесткой. Некоторая напряженность появится лишь осенью. Но, по мнению представителя АПЭК в Челябинской области Андрея Лаврова, она будет носить сезонный характер и может оказаться в определенном смысле полезной для власти.

Муниципалитеты захлестнет вола протестов

Защитники Екатеринбургского городского пруда стали политической силой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одновременно эксперты ожидают резкое нарастание гражданской активности и протестных настроений на местном уровне. Поводом для них станут не политические, а коммунально-градостроительные споры. Одним из примеров подобных акций стали в 2017 году выступления екатеринбургской общественности против строительства Храма-на-воде. «Эти ребята почувствовали вкус победы, их заметили, их опыт будут тиражировать другие», — говорит один из активных участников этих выступлений владелец PR-Агентства «Ньютон» и создатель екатеринбургского джаз-клуба EverJazz Алексей Глазырин.

Этой же точки зрения придерживается депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он уверен, что в 2018 году гражданские активисты объединятся и примут участие в борьбе за мандаты депутатов Екатеринбургской гордумы. Новые митинги также ждут в имеющей богатый опыт гражданской активности Перми и ряде других городов.