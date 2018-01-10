{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
17:27  10 января 2018 0

Камера сняла, как мужчина на БТР таранил стену винно-водочного магазина. ВИДЕО

Мурманчанин ради бутылки угнал бронемашинуФото: hibinform.ru

Камера наблюдения в магазине «Семья» в городе Апатиты в Мурманской области сняла, как витрину протаранил бронетранспортер МТЛБ. На записи видно, что мужчина, сильно захотевший выпить, настойчиво несколько раз врезался в стену магазина, чтобы проделать себе пролом.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что рано утром 10 января пьяный мужчина, сильно захотев еще выпить, угнал от местной школы ДОСААФ бронированный тягач МТЛБ и поехал за выпивкой. Возле магазина на улице Северной, 25, не справившись с управлением, он переехал легковую машину «Дэу Нексия». В это время винно-водочный магазин был еще закрыт, поэтому мурманчанин протаранил витрину, вошел в магазин и начал выбирать себе бутылки. За этим занятием его и застали подоспевшие полицейские.

Известно, что на днях этого 29-летнего мужчину уже задерживали за угон КамАЗа. Автомобиль находился на автобазе Кольского научного центра РАН.

1/3
Пьяного угонщика доставили в полицию Фото: Life Shot

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров