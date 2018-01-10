17:27 10 января 2018 0

Мурманчанин ради бутылки угнал бронемашину Фото: hibinform.ru

Камера наблюдения в магазине «Семья» в городе Апатиты в Мурманской области сняла, как витрину протаранил бронетранспортер МТЛБ. На записи видно, что мужчина, сильно захотевший выпить, настойчиво несколько раз врезался в стену магазина, чтобы проделать себе пролом.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что рано утром 10 января пьяный мужчина, сильно захотев еще выпить, угнал от местной школы ДОСААФ бронированный тягач МТЛБ и поехал за выпивкой. Возле магазина на улице Северной, 25, не справившись с управлением, он переехал легковую машину «Дэу Нексия». В это время винно-водочный магазин был еще закрыт, поэтому мурманчанин протаранил витрину, вошел в магазин и начал выбирать себе бутылки. За этим занятием его и застали подоспевшие полицейские.

Известно, что на днях этого 29-летнего мужчину уже задерживали за угон КамАЗа. Автомобиль находился на автобазе Кольского научного центра РАН.