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10 января 2018
09 января 2018
02:53  10 января 2018 0

Эквадор планирует лишить Джулиана Ассанжа убежища в посольстве в Лондоне

Джулиан Ассанж, джулиан ассанж
Если основателя WikiLeaks выдворят из посольства, то ему грозит экстрадиция по запросу СШАФото: wikimedia.org / Cancillería del Ecuador

Власти Эквадора, ранее предоставившие Джулиану Ассанжу убежище на территории посольства в Лондоне, могут лишить создателя скандального ресурса WikiLeaks права пребывания на территории своего дипломатического представительства. Поводом для такого шага стала критика Ассанжем союзников президента Эквадора.

Как сообщает Nation News, уже сейчас в Кито озаботились вопросом поиска посредника, который поможет решить вопрос с пребыванием Ассанжа на территории посольства. Соответствующие указания якобы дал президент Ленин Морено, передает RT.

Отметим, несмотря на то, что Швеция прекратила уголовное преследование Ассанжа, которого обвиняли в изнасиловании, лишение убежища в посольстве грозит ему выдачей в США, где ему грозит уголовное преследование за разглашение информации, представляющей собой государственную тайну.

Как ранее сообщало «URA.RU», основатель WikiLeaks скрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне. Еще летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия. В декабре того же года Ассанжа задержали в Лондоне, а через несколько дней выпустили под залог.

Евгений Александров
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