12:36 16 января 2018 4

Полицейские один за другим попадаются с аморальными фото Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Алапаевске в Свердловской области выявлен еще один полицейский, выложивший на своей странице в Сети снимки, которые стражам порядка не рекомендуют выкладывать на всеобщее обозрение. На снимке следователь ОВД Алапаевска Давид Арутюнян запечатлен в тот момент, когда целует приз — бутылку, полученную им за победу в интеллектуальной игре «Мозгобойня».

Хотя правоохранитель запостил фотографию на странице, заведенной на другую фамилию, «Хименес», бдительные блогеры вычислили его. Кроме того, они обратили внимание, что полицейский разместил на своей странице фотошоп с генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой.

«Такие или похожие по смыслу фотографии в соцсетях выкладываются, на мой взгляд, не от большого ума, причем вне зависимости, делает это человек в погонах или гражданское лицо. Бутылка алкоголя не может быть предметом гордости до такой степени, чтобы хвастаться этим во Всемирной паутине. Поверьте, если бы человек, о котором идет речь, мастерски станцевал, к примеру, лезгинку, он бы собрал гораздо больше лайков. На первый раз руководство ОВД Алапаевска ограничилось профилактической беседой с ним, он предупрежден о персональной ответственности за неэтичное поведение как на службе, так и в быту. Такие поступки не красят офицера, а наоборот. Этот снимок со своей страницы он уже удалил», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

1/2 Поцелуй с бутылкой Фото: Давид Хименес, «ВК»

Хотя полицейским неоднократно предлагалось руководством не размещать в Сети неоднозначные снимки и «почистить» свои страницы, периодически такие истории повторяются. В Алапаевске, как рассказывало «URA.RU», это уже третий случай подряд. Участковая Анастасия Дударева позировала на фото в сексуальных позах, с бутылками. Ее коллега Игорь Мелкозеров сфотографировался с пивом и демонстративно покурил под табличкой «курение запрещено».