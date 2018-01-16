В Польше уволят работников МИД с российскими дипломами

22:30 16 января 2018 0

Российские дипломы сыграют плохую роль в судьбе многих польских специалистов Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович намерен провести кадровые перестановки в ведомстве. Сокращения коснутся всех дипломатов, которые обучались в российских и советских вузах. Об этом сообщило польское радио RMF24 со ссылкой на информированный источник.

Польские специалисты с российскими и советскими дипломами лишатся своих должностей, даже если их преемники будут обладать более низкой квалификацией, пишет телеканал 360. В основном сокращения в польском МИД коснутся тех дипломатов, которые окончили Московский государственный институт международных отношений.

Отмечается, что предшественник Чапутовича покинул свой пост именно из-за нежелания производить кадровые изменения в ведомстве. Витольд Ващиковский был против сокращения квалифицированных сотрудников и приема на работу кандидатов без дипломатического опыта.

Напомним, ранее прежний глава МИД Польши Ващиковский возложил ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз. Он считает, что СССР воевал против немецкой агрессии исключительно в своих интересах, писало «URA.RU».