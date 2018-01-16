{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 января 2018
16 января 2018
22:30  16 января 2018 0

В Польше уволят работников МИД с российскими дипломами

Выпускники УрФУ. Екатеринбург, высшее образование, выпускники, академические шапочки, выдача дипломов, вузы
Российские дипломы сыграют плохую роль в судьбе многих польских специалистовФото: Марина Молдавская © URA.RU

Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович намерен провести кадровые перестановки в ведомстве. Сокращения коснутся всех дипломатов, которые обучались в российских и советских вузах. Об этом сообщило польское радио RMF24 со ссылкой на информированный источник.

Польские специалисты с российскими и советскими дипломами лишатся своих должностей, даже если их преемники будут обладать более низкой квалификацией, пишет телеканал 360. В основном сокращения в польском МИД коснутся тех дипломатов, которые окончили Московский государственный институт международных отношений.

Отмечается, что предшественник Чапутовича покинул свой пост именно из-за нежелания производить кадровые изменения в ведомстве. Витольд Ващиковский был против сокращения квалифицированных сотрудников и приема на работу кандидатов без дипломатического опыта.

Напомним, ранее прежний глава МИД Польши Ващиковский возложил ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз. Он считает, что СССР воевал против немецкой агрессии исключительно в своих интересах, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров