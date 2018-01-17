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17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Пермского края
14:10  17 января 2018 0

Решетников улетел на Гайдаровский форум к министру финансов Силуанову

XI съезд совета муниципальных образований пермского края в Усть-Качке. Пермь, решетников максим
Максим Решетников все же нашел возможность уехать в столицуФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников все же примет участие в Гайдаровском форуме. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы региона.

В среду, 17 января, Максим Решетников отправился в Москву. Он примет участие в дискуссии «Налоговая система России: образ будущего». Будут обсуждаться новые технологии в налоговой политике, механизмы администрирования и регулирования различных фискальных платежей, поиск баланса между эффективностью налоговой системы для бизнеса и для бюджетов.

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Главе Прикамья предстоит подискутировать с министром финансов РФ Антоном Силуановым, председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой и руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.

IX ежегодный трехдневный Гайдаровский форум стартовал в Москве накануне. Максим Решетников заранее готовился к мероприятиям, однако был вынужден остаться в Перми из-за нападения на учащихся пермской школы №127, произошедшего в понедельник, 15 января. Губернатор лично возглавил штаб, организованный после ЧП.

Стефан Савелли
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