Пермский губернатор попросил у Медведева землю

Губернатор Пермского края Максим Решетников, с начала недели вовлеченный в историю нападения на школу, сумел выбраться в Москву на «земельное» совещание у премьер-министра Дмитрия Медведева. О прозвучавших предложениях главы Прикамья «URA.RU» рассказали в пресс-службе правительства региона.
Глава кабмина 17 января провел совещание на тему совершенствования законодательства относительно сельскохозяйственных земель. В дискуссии приняли участие министр экономического развития Максим Орешкин, глава минсельхоза Александр Ткачев и главы регионов включая Максима Решетникова. Губернатор Прикамья в своем выступлении предложил передать федеральные земли в распоряжение регионов и муниципалитетов — чтобы ускорить процесс вовлечения участков в работу.
«Передача земли в собственность региона и муниципалитетов позволит более оперативно вовлекать участки в оборот. И что важно — контролировать их использование по целевому назначению. Это необходимо для развития сельского хозяйства, для создания благоприятных условий для наших сельхозпроизводителей», — подчеркнул Решетников.
Дмитрий Медведев на совещании отмечал, что участки, пригодные для сельского хозяйства, необходимо использовать рационально — «земля должна находиться в руках тех, кто на ней готов работать».
На сегодняшний день в Пермском крае 1 млн 788 тысяч гектаров пахотных земель, из которых используются только 776 тысяч гектаров. Не используются сегодня в Прикамье в том числе и более 70 гектаров федеральных земель.