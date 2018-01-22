В следующем составе Екатеринбургской гордумы будет 10 депутатов, избранных по партийным спискам, и 26 депутатов-одномандатников. Как сообщил «URA.RU» источник в мэрии, соответствующие поправки в Избирательный кодекс будут внесены в Заксобрание Свердловской области.
По словам источника, данный вариант является компромиссным. Он утвержден после проведения консультаций с участием всех заинтересованных сторон.
Действующая редакция Избирательного кодекса предусматривает, что городская дума состоит из 18 депутатов-одномандатников и 18 человек, избранных по партийным спискам. Работа над поправками к закону началась еще весной 2017 года. Рассматривались два варианта реформы. Согласно первому, все депутаты следующего созыва должны стать одномандатниками. Второй вариант предусматривал снижение партийной квоты до 25% списочного состава думы (девять человек).
Часть свердловских политиков до последнего времени была уверена, что у властей уже не осталось необходимого времени для проведения реформы, в связи с чем на предстоящих выборах будет использоваться действующая система.