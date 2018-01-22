{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,63
Динамика за 2 недели
Евро 69,27
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 января 2018
21 января 2018
20 января 2018
Главные новости Свердловской области
15:41  22 января 2018 1

Екатеринбургские власти завершили работу над избирательной реформой. Официально объявлено число партсписочников на выборах в гордуму

Заседание екатеринбургской городской думы и информационный час с Павлом Крашенинниковым, крашенинников павел, заседание гордумы екатеринбурга, гордума екатеринбурга
Поправки к Избирательному кодексу должны поступить в Заксобрание сразу после президентских выборовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В следующем составе Екатеринбургской гордумы будет 10 депутатов, избранных по партийным спискам, и 26 депутатов-одномандатников. Как сообщил «URA.RU» источник в мэрии, соответствующие поправки в Избирательный кодекс будут внесены в Заксобрание Свердловской области.

По словам источника, данный вариант является компромиссным. Он утвержден после проведения консультаций с участием всех заинтересованных сторон.

Действующая редакция Избирательного кодекса предусматривает, что городская дума состоит из 18 депутатов-одномандатников и 18 человек, избранных по партийным спискам. Работа над поправками к закону началась еще весной 2017 года. Рассматривались два варианта реформы. Согласно первому, все депутаты следующего созыва должны стать одномандатниками. Второй вариант предусматривал снижение партийной квоты до 25% списочного состава думы (девять человек).

Часть свердловских политиков до последнего времени была уверена, что у властей уже не осталось необходимого времени для проведения реформы, в связи с чем на предстоящих выборах будет использоваться действующая система.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров