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Главные новости Свердловской области
22:23  22 января 2018 1

В Нижнем Тагиле хакеров и рокеров привлекли для повышения явки на выборах

Фестиваль
У городских чиновников появились большие планы на неформаловФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Руководителям высших и средних учебных заведений Нижнего Тагила разослали директиву направить по два-три студента на встречу с руководителем администрации города Андреем Лендой. В письме говорится, что сделать это нужно «в обязательном порядке» и подчеркивается, что на собрании должны быть представители неформальной молодежи «хакеры, рокеры и т. д.».

Саму директиву по учебным заведениям рассылала директор Нижнетагильского профессионального колледжа имени Демидова Светлана Морозова, которая также является председателем Совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования Горнозаводского управленческого округа. Документ опубликовал телеграм-канал «Пьяная Армата». Из него следует, что цель встречи — привлечение учащейся молодежи к участию в выборах 18 марта 2018 года.

Как рассказал «URA.RU» по итогам встречи Андрей Ленда, встреча прошла продуктивно. «Очень большая часть молодежи — она находится в стороне от происходящих в городе событий. И мы с ними обсуждали, как это можно исправить, что им необходимо. Например, художники говорили, что им хотелось бы иметь площадки для выставления своих картин, музыканты — для выступлений. Договорились, что они все эти свои пожелания систематизируют, предложат варианты решения, и встретимся с ними еще раз», — пояснил глава администрации города.

По его словам, всего на мероприятие пришло порядка 20-30 человек. Следующая встреча пройдет через неделю, и на нее ребята обещали привести гораздо больше желающих обсудить возможные перспективы развития города.

Фото: телеграм-канала «Пьяная Армата»

Игорь Чукреев
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