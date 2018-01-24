15:24 24 января 2018 0

К следующему отопительному сезону в столице Урала будет запущена новая система отопления Фото: Василий Гришин © URA.RU

Энергетики «Т-Плюс» приступили к реализации крупнейшего по масштабам отрасли проекта: перевода 300 центральных теплопунктов (ЦТП) в автоматический режим. Масштабные изменения в течение ближайших месяцев позволят станциям отказаться от старой системы, при которой температурный режим регулировался вручную.

При новой схеме работы информация с датчиков оборудования будет отправляться в центральный диспетчерский пункт Екатеринбургской теплосетевой компании, где следить за работой всей системы сможет всего один дежурный. Проект стартовал в июне 2017 года, осенью началась автоматизация процессов в ЦТП. В данный момент проходят тестовые испытания на первом тепловом пункте. Энергетики уверены, что работы полностью завершатся к началу отопительного сезона. Бюджет программы — 407 миллионов рублей.

«Я работаю больше двадцати лет и не помню проект такого масштаба. Это принципиально новый подход к теплоснабжению потребителей», — отметил ветеран отрасли Сергей Стробыкин в беседе с «URA.RU».



Авторы проекта уверены, что новая система поможет исключить из жизни горожан целый ряд бытовых проблем. В частности, повысится уровень безопасности и безаварийности процесса и сократится время на выявление неполадок и отклонений в системе, а точное «погодозависимое» управление повысит качество теплоснабжения потребителей.