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26 января 2018
25 января 2018
Главные новости Челябинской области
14:10  26 января 2018 0

На Южном Урале водитель влетел в табун лошадей. ВИДЕО

В результате аварии животное погиблоФото: скрин видео Максима Щербинина, «ВКонтаке»

Недалеко от поселка Смеловская Челябинской области «семерка» влетела в табун лошадей. ДТП произошло 25 января, видео последствий аварии выложил в группу «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)» Максим Щербинин.

«Сегодня утром парень ехал на учебу в Магнитогорск и, откуда ни возьмись, неожиданно выскочил табун лошадей недалеко от поселка Смеловская. Машине хана, также и лошади. Ладно водила остался живым. Надо что-то решать с этими лошадьми! Где пастух? Где хозяин? Это не первый случай. Они ходят бесхозно где попало от поселка Самарский до поселка Смеловская и до города Магнитогорск, где сады, цемзавод. Будьте аккуратнее — выбегают неожиданно», — предупредил Щербинин.

Судя по кадрам, сбита была только одна лошадь — она погибла. У «Жигулей» разбито лобовое стекло и серьезно помят капот. «В 8:00, 25 января, на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на животное. Водитель за медицинской помощью не обращался», — пишет 74.ru со ссылкой на отделение пропаганды БДД управления ГИБДД по области.

Видео Максима Щербинина во «ВКонтакте», опубликовано 74.ru.

Ранее «URA.RU» сообщало, как 22 января на одной из центральных улиц Магнитогорска лошадь выбежала на проезжую часть и протаранила два автомобиля. Затем она чуть не снесла пешехода. Откуда в центре города появилось неуправляемое животное, неизвестно.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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