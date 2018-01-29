Избирательная комиссия Свердловской области утвердила перечень избирательных участков, на которых 18 марта 2018 года смогут проголосовать на выборах президента избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах РФ. В число последних входят россияне, которых принято называть бомжами.
Как сообщили «URA.RU» в комиссии, значительная часть специально отведенных участков располагается в помещениях филиалов вузов, культурных центров и органов власти. Например, в Октябрьском районе Екатеринбурга лица без определенного места жительства смогут реализовать свое право на участие в выборах в элитной гимназии №13, В Верх-Исетском районе областного центра — в средней школе №63, в Алапаевске — в местном филиале УрФУ, в Нижних Серьгах — в местной районной администрации.
В облизбиркоме пояснили, что в третьей декаде февраля будет принято решение о проведении информационной кампании среди лиц без определенного места жительства. В решении будет указано, кто в какой форме и каким образом будет рассказывать живущим на улице и в ночлежках избирателям о предстоящих выборах главы государства.