14:43 30 января 2018 0

Это пообещал начальник Управления образования Екатеринбурга Сибирцева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пап, мам, бабушек и дедушек будущих первоклассников, которые намерены дежурить возле школ в ночь записи детей в первый класс, будут отогревать в образовательных учреждениях. Это пообещала начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. «Я обратилась с просьбой к руководителям школ, чтобы родителям создали приемлемые условия для ожидания, например, запустили в фойе, дали им какое-то теплое место», — рассказала она журналистам в ходе брифинга в администрации города.

При этом, по словам Сибирцевой, в этих дежурствах она не видит никакого смысла. «Незачем бежать в школу в два часа ночи, после того как вы подали заявление на сайте, — говорит она. — Если вы подали его с портала госуслуг, то дается пять рабочих дней, чтобы его подтвердить. Очередь выстраивается по времени, и те заявления, которые поданы с портала, все равно будут учтены в системе раньше. Практика показывает, что все те очереди, которые образуются ночью, к обеду рассасываются. После обеда можно спокойно прийти в любую школу и принести пакет документов. Для тех, у кого нет интернета, есть смысл подойти к восьми утра в школу».

Как заявил руководитель департамента образования, практика использования микроучастков, когда дома прикрепляют сразу к двум или трем школам, примененная в прошлом году, показала свою эффективность и в этом году будет расширена — в городе создано таких 29 участков. «В школах прошли Дни открытых дверей и родительские собрания, мы провели огромную подготовительную работу с родителями, и очень хочется, чтобы уровень ажиотажа спал: количество мест для будущих первоклассников в школах Екатеринбурга достаточное, каждый ребенок обязательно найдет свою самую лучшую учительницу», — обещает Екатерина Сибирцева.

В ночь на 1 февраля начнется запись детей в первый класс. В прошлые годы в Екатеринбурге в эту ночь возле элитных школ образовывались огромные очереди, родители сутками дежурили, чтобы записать ребенка в первый класс, случались даже конфликты и драки. С 2013 года действует электронная регистрация заявлений в первый класс через сайт госуслуг, однако из года в год он «зависает» в первые же минуты после полуночи из-за вала обращений: все обещания связистов обеспечить бесперебойную работу сайта, как правило, остаются просто словами. К тому же в этом году «Ростелеком» заблокировал возможность сохранять черновики полей при оформлении услуги (отключил так называемое автосохранение).

Кроме того, электронная регистрация лишь определяет номер очереди, но не избавляет от необходимости подачи в школу оригиналов документов. В итоге родители все равно дежурят возле школ в ночь на 1 февраля, а к утру возле образовательных учреждений образуются огромные очереди. Такая ситуация сложилась после изменений, внесенных в закон об образовании в 2011 году, согласно которым место в 1-м классе можно получить только по прописке — после этого родители, желающие устроить своих детей в определенную школу, стали оформлять для них временную прописку.