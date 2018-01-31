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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Свердловской области
20:24  31 января 2018 1

«Ростелеком» отключил на портале госуслуг запись во все классы, кроме первого. «Надеемся, что сайт не упадет»

Открытие самой большой школы в УРФО. День знаний. Первое сентября. Челябинск, первый класс, первое сентября, 1сентября
Связисты рассказали, насколько сайт госуслуг готов к «ночи первоклассников»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Сегодня, 31 января, компания «Ростелеком» — модератор сайта gosuslugi.ru — отключила услугу записи в школу в любой класс на текущий год (на которой после ликвидации так называемых черновиков «тренировались» все родители первоклашек). Об отключении услуги «URA.RU» сообщили в уральском филиале «Ростелеком». Это сделано для того, чтобы родители, заполняя заявление на устройство в школу первоклассника, случайно не ошиблись услугой.

«Я сама мониторю форумы и вижу, что родители переживают: „Уже и это заявление нельзя заполнить!“. Я всех успокаиваю и объясняю, что это сделано специально, чтобы в ночь записи первоклашек никто не путался, чтобы не было лишних созданных заявлений, чтобы можно было заполнить только одно-единственное заявление — на прием в первый класс на следующий учебный год», — объяснила пресс-секретарь филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Олеся Иванова.

По словам представителя «Ростелекома», «ненужные» (на сегодняшнюю ночь) услуги отключены не навсегда — всего лишь на несколько часов. «Уже завтра запись ребенка в школу на текущий год снова заработает», — обещает Иванова. Временное отключение услуги должно также снизить нагрузку на сайт — связисты (так же как и родители) переживают за gosuslugi: выдержит ли портал наплыв посетителей в первые минуты 1 февраля?

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Связисты заявляют, что подготовились, как следует, но предпочитают не давать прогнозов относительно работоспособности сайта этой ночью. «У меня нет данных, что он упадет, — заявляет представитель „Ростелекома“. — Мы очень хотим, чтобы он не упал: все делаем для этого. Мы готовы на 100 процентов! Держим пальцы и хотим, чтобы у всех все получилось!».

В ночь на 1 февраля происходит запись детей в первый класс. В прошлые годы в Екатеринбурге в эту ночь возле элитных школ образовались огромные очереди, родители сутками дежурили, чтобы записать ребенка в первый класс, случались конфликты и драки.

С 2013 года действует электронная регистрация через сайт госуслуг, однако из года в год он «зависает» в первые же минуты после полуночи из-за вала обращений к сайту.

Андрей Гусельников
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