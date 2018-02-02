Свердловчанин подает в суд на Российскую Федерацию из-за разоренного налоговиками бизнеса

12:49 02 февраля 2018 2

Истец считает, что пострадавших от налоговой бизнесменов много по всей стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Серовский предприниматель Сергей Мельник при поддержке свердловского регионального отделения «ОПОРЫ России» готовит иск к государству в лице налоговой инспекции с требованием компенсировать потери, понесенные им из-за необоснованно наложенных сотрудниками Федеральной налоговой службы штрафов и блокирования банковского счета.

Как сообщил «URA.RU» бизнесмен, проверка учрежденной его женой фирмы ИП «Мельник Екатерина Валерьевна» прошла в июне 2016 года. Спустя три месяца семейная пара получила акт проверки по которому ей доначислили к уплате 1,5 миллиона рублей ЕНВД, намного меньшую сумму к уплате НДФЛ, а также наложили штрафы. В качестве дополнительной меры был заблокирован банковский счет фирмы.

Сергей Мельник с женой оспорил данное решение в областном управлении ФНС, в областном, а затем в апелляционном суде. По итогам полуторагодовых тяжб практически все доначисления и штрафы были отменены за исключением одного штрафа в размере 1000 рублей. Однако счет фирмы разблокирован не был.

Бизнесмен заявил «URA.RU», что в результате неправомерных действий сотрудников налоговой работа его фирмы была остановлена, она разорилась. Он обратился к представителям «ОПОРЫ России» с просьбой защитить его интересы в новом суде с государством. «У меня самого к государству и к бюджету личных претензий нет, виноваты отдельные исполнители. Но они действовали от имени официального органа. Я уверен, что ситуаций, подобной моей, по стране много. Попавшие в них предприниматели боятся связываться с налоговой и другими органами. Я пошел до конца и оказался прав. Увидел на своем опыте, что суды могут принимать объективные решения, и предлагаю другим бизнесменам не бояться и пойти по моему пути», — говорит Мельник.

Первым делом бизнесмен оспорил решение в УФНС по Свердловской области Фото: Александр Константинов © URA.RU

Председатель попечительного совета свердловской «ОПОРЫ России» Евгений Артюх подтвердил, что готов вместе с командой заниматься этим делом. Он отметил, что статьи 16 и 16.1 Гражданского кодекса РФ дают право россиянам взыскивать ущерб, причиненный как неправомерными, так и правомерными действиями органов власти.

По словам Артюха, в различных регионах были попытки судебных процессов на основании этих норм, но они не были доведены до конца: «Мы изучим пленум Верховного суда, принимавший решения по данной норме. Нам придется привлекать экспертов, чтобы посчитать убытки. Посмотрим, что до этого представлял их бизнес. Поднимем их бухгалтерию. Я считаю, что есть судебная перспектива. Мы хотим сформировать четкую практику, в рамках которой неправомерные или правомерные приведшие к убыткам действия представителей государства должны определенным образом караться. Законодательная база есть. Это будет важный прецедент в рамках всей России. Его заметят, и им в условиях фактического бесправия предпринимателей и все более агрессивных действий ФНС будут широко пользоваться».

В Управлении ФНС по Свердловской области дали следующий комментарий: «Межрайонной ИФНС России № 26 по Свердловской области в 2016 году проведена выездная налоговая проверка соблюдения налогового законодательства ИП „Мельник Екатерина Валерьевна“ за период 2013, 2014, 2015 годы и 1 квартал 2016 года, в результате которой было установлено нарушение налогового законодательства. Индивидуальный предприниматель, не согласившись с решением налогового органа, обратился в суд с исковым заявлением. По итогам рассмотрения материалов дела, которое проходило в течение полугода, cуд удовлетворил исковые требования индивидуального предпринимателя».