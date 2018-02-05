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18:24  05 февраля 2018 0

Мэру Сургута выдвинули жесткий ультиматум. В обмен активисты не станут требовать его отставки

Общегородской субботник на ул. Островского и около ИКЦ Старый Сургут, субботник, мигунов александр, глава сургута, Шувалов Вадим
Подписи за отставку Вадима Шувалова пока собирать не будутФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте пока временно отказались от идеи собирать подписи за отставку мэра города Вадима Шувалова и его команды. Об этом «URA.RU» рассказал один из инициаторов Атанас Атанасов, ранее пригрозивший градоначальнику импичментом.

По словам Атанасова, за последние несколько дней он трижды встречался с Вадимом Шуваловым и обсуждал планы мэрии, касающиеся Ботанического сада и парка «За Саймой». «Мы договорились, что он посоветуется со своей командой и думой города, после чего-либо сам, либо вместе со мной сделает заявление. Детали этого заявления пока озвучить не могу — такой у нас уговор. Я ведь хочу не просто погреметь, а действительно решить проблемы — это важно. Поэтому мы готовы идти на уступки и не начинать сбор подписей против мэра», — рассказал Атанасов.

Как ранее сообщало «URA.RU», Атанас Атанасов сначала публично пригрозил мэру, а потом анонсировал обширную кампанию против него. По данным источников агентства, в ультиматуме, который поставили активисты Вадиму Шувалову, есть, например, такие требования: объявить трехлетний мораторий на любые юридические действия с парком «За Саймой», оперативно придать Ботаническому саду Сургута региональный статус и закрепить это во всех нормативных актах и даже построить в городе зоосад и океанариум. Активисты также говорят о необходимости кадровых перестановок в администрации. «В ультиматуме просят убрать людей из команды Шувалова, которые стали раздражающим общественность фактором: вице-мэров Алексея Жердева, Николая Кривцова, Романа Меркулова», — рассказал инсайдер.

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Советник главы Сургута Александр Оверчук подтвердил прошедшие переговоры между Атанасовым и Шуваловым. «Диалог налажен, сейчас глава и общественник взаимодействуют в рабочем режиме. Возможно, есть какое-то заявление, подготовленное Атанасовым — скорее всего, оно и является предметом переговоров, но его детали пока не озвучиваются», — пояснил Оверчук.

Как ранее сообщало «URA.RU», конфликт между общественниками и чиновниками начался осенью 2017 года, когда при проведении работ были вырублены несколько деревьев в Ботаническом саду. В мэрии до сих пор уверены, что нормативно этот объект никак не оформлен, а активисты при поддержке окружных депутатов и местной элиты пытаются отстоять и Ботанический сад и сам парк «за Саймой», где, по их версии, власти могут согласовать коммерческое строительство.

Антон Степыгин
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